Просто добавьте это в фарш: из 300 граммов мяса получите целую гору вкуснейших котлет на ужин

Они посоветовали добавлять некоторые ингредиенты в мясной или куриный фарш, чтобы масса для готовки стала больше, пишет «Стерлеград».

Так нужно взять 300 грамм фарша и добавить натертые на терке морковь, тыкву или кабачки в равных пропорциях. Результат поразить, так как котлеты будут сочные и полезные, так как наполнятся клетчаткой.

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Многие также знают, что тефтели можно готовить из фарша с добавлением риса. Но есть еще один секретный способ — добавить в фарш предварительно размоченные в воде овсяные хлопья или пару столовых ложек манки. Блюдо станет еще вкуснеее.