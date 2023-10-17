До какого числа нужно посадить тюльпаны: ни днем позже, иначе луковицы пропадут зимой — спешите

В октябре у садоводов куча дел. И одно из них — это посадка тюльпанов. К данному делу нужно подходить с умом. Важны любые мелочи: от фазы Луны до глубины посадки луковиц.

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Однако сейчас речь не об этом. Пришло время определиться с крайним днем. Вернее, с датой, до которой луковицы должны оказаться в земле.

Как выяснилось, времени осталось очень мало. Об этом сообщила садовод Ольга Воронова.

По словам эксперта, тюльпаны нужно посадить до 20 октября. Только в этом случае они точно переживут зиму.

Если отложить посадку на более позднее время, луковицы могут не успеть укорениться до первых морозов, что приведет к их гибели.

Хотите рискнуть? Тогда хотя бы утеплите грядку. Посыпьте посадки мульчей или используйте любой другой укрывной материал. Конечно, это не гарантирует 100% защиту от морозов. Но у тюльпанов появится шанс дожить до наступления весны.

Источник: gorodovoy.ru