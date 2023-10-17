Судьбоносное время: у этих знаков зодиака жизнь кардинально изменится до 2028 года

Первым в списке оказался Овен. Представители этого знака зодиака должны быть готовы к тому, что у них начнется личный и профессиональный рост. Это приблизит их к тем карьерным целям, которые они ставят перед собой.

А Раки с головой погрузятся в отношения, которые откроют много нового. Именно вторая половинка подтолкнет к началу нового витка в жизни. Возможно, что даже случится переезд.

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Львы также будут путешествовать. Им выпадет шанс заложить фундамент будущего в незнакомом месте и даже новой стране. Но большую роль в новой жизни сыграют близкие и друзья.

Примечательно, что Девы наконец-то получат плоды своих трудов. Стратегический подход к работе и труд помогут исполнить главную мечту.

Козерогам выпадет уникальный шанс посетить множество различных мест. Их ждут не только поездки, но и новые знакомства, масса впечатлений. Этот путь приведет к счастью и удовлетворению, пишет spiritualify.