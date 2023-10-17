Как поступить с засохшим сыром: не выбрасывайте продукт — его можно спасти

Сыр нельзя хранить без упаковки. Об этом знает каждая хозяйка. Продукт нужно держать в пленке, завернуть в бумагу или обернуть тканью. Только в этом случае он будет долгое время оставаться мягким.

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Но что делать, если продукт уже успел подсохнуть? Ничего страшного. Выбрасывать такой сыр не придется. Его можно легко спасти. Для этого вам потребуется раздобыть бутылку кефира и небольшую емкость: по размеру куска.

Инструкция простая. Положите проблемный продукт в подходящий контейнер. Залейте его кисломолочным напитком и накройте крышкой. Уберите сыр в холодильник и забудьте о нем на 2-3 часа.

По прошествии времени извлеките кусок из кефира, промокните его бумажной салфеткой и используйте по назначению. Вы будете довольны: продукт станет таким же мягким, как был изначально.

Источник: YouTube-канала «Здоровое питание»