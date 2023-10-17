Последний шанс спасти петунию: сделайте это прямо сейчас, чтобы цветок пережил морозы

Если вам надоело каждый год выращивать петунии из семян, попробуйте сохранить взрослые растения до нового сезона. Это гораздо проще, чем возиться рассадой.

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Начать нужно с обрезки куста. Побеги стоит укоротить до 15 сантиметров. После этого растения следует пересадить в горшок. Объем горшка должен быть не менее 3-х литров.

Не забудьте уложить на дно емкости дренажный слой. Это важно, так как петунии не любят застоя жидкости.

После этих манипуляций растения можно занести в помещение. Если у вас имеется утепленная лоджия, то горшки можно разместить там.

Чтобы петунии хорошо перенесли зимний период, нужно обеспечить им 10-часовое освещение, температуру воздуха около плюс 15 градусов и влажность не ниже 80 процентов. Не стоит забывать и о поливе. В период покоя воду следует лить не чаще 2–3 раз в месяц.

Начиная с середины февраля количество поливов можно увеличить. В это же время следует ввести подкормку. Если все сделать правильно, растение выпустит бутоны уже в начале весны.

Источник: ogorod.ru