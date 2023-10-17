Как готовить мясо с картошкой в сковороде — легкий рецепт от шеф-повара: о других способах сразу забудете

Для приготовления нужно взять: 1 кг картошки, 500 г свинины или говядины, 300 г морковки, 300 г томатов, 300 г лука, 30 г чеснока и 20 г укропа.

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Нужно сначала обжарить мясо до румяной корочки на сковороде. Также в другой сковородке обжариваются нарезанный лук, морковь и измельченный чеснок до золотистого оттенка. После этого добавляются очищенные от кожуры томаты. Овощи приобретут золотистый цвет, а помидоры выделят сок. Тогда в сковородку добавляется мясо и картошка.

Все надо залить водой, чтобы она полностью покрыла корнеплоды. Тушить блюдо следует в течение 25 минут после закипания. Шеф-повар советует перед подачей добавить специи и мелко нарезанный укроп, пишет портал «Городовой».