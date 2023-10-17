Что нужно сделать с засохшим багетом, чтобы он опять стал мягким: будет вкуснее свежего — дел на 3 минуты

Хлеб довольно быстро становится черствым. Если вы случайно забыли завернуть буханку в пакет, то уже через 2-3 часа она станет похожа на сухарик.

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И с этим ничего нельзя сделать. Остается только выбросить продукт. Так думают начинающие хозяйки. А их более опытные коллеги не переводят хлеб попусту. Они в подобной ситуации пользуются трюком с фольгой.

Инструкция очень простая. Возьмите фольгу, смажьте ее чистой водой и заверните в этот лист засохшее мучное изделие. После этого поместите багет в предварительно разогретую духовку и засеките ровно 3 минуты.