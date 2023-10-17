Срочно избавьтесь, не позорьтесь: стилисты назвали теплые вещи, категорически не подходящие девушкам за 30

С наступлением холодов многие задумываются над покупкой новых теплых вещей. Особое внимание уделяется верхней одежды. Тут можно попасть в просак, если не знать нюансы.
Стилисты назвали модели теплой одежды на осень и зиму, которые категорически не подходят девушкам старше 30 лет. По словам экспертов, такие куртки и пуховики лучше выикнуть или отдать молодой родственнице, иначе одежда просто испортит весь образ.
Так в первую очередь леди за 30 лет рекомендуют отказаться от бомберов с яркими принтами и нашивками. Розочки, разные изображения еды и мультгероев выглядят инфантильно, вместо этого лучше отдать предпочтение куртке с более лаконичным дизайном или хотя бы надписями.
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Фото: freepik.com
А вот цветочный принт опасен, так как может и добавить лишние года. В связи с этим стоит выбирать геометрические или абстрактные узоры. Также эксперты заверили, что в дождь не нужно носить прозрачные дождевики. Их стоит заменить на тренч или плащ из непромокаемой ткани.
Что касается пуховиков, то тут важно уделить внимание фурнитуре. Она не должна быть дешевой, так как такие мелочи указывают на статус. Бесформенные и модели оверсайз также остались в прошлом. На 30-летних такие модели выглядят нелепо, пишет портал «Я покупаю».