Срочно избавьтесь, не позорьтесь: стилисты назвали теплые вещи, категорически не подходящие девушкам за 30

С наступлением холодов многие задумываются над покупкой новых теплых вещей. Особое внимание уделяется верхней одежды. Тут можно попасть в просак, если не знать нюансы.

Стилисты назвали модели теплой одежды на осень и зиму, которые категорически не подходят девушкам старше 30 лет. По словам экспертов, такие куртки и пуховики лучше выикнуть или отдать молодой родственнице, иначе одежда просто испортит весь образ.