Певица Anse пригласила москвичей в Питер, оставив телефонный номер

В сентябре Москву заполнили бумажные объявления: «Ищу попутчика в Питер, все расходы беру на себя». Неизвестный доброжелатель оставил номер телефона, позвонив по которому, смельчаки попадали на автоответчик с приятным женским голосом.
«Привет, это Ансе, мы едем в Питер?» - спрашивала девушка.
Оказалось, что так «хулиганит» набирающая оборот в шоу-бизнесе подопечная Виктора Дробыша, певица Anse. Акция посвящена ее новому музыкальному релизу «За двоих», появившемуся на онлайн-площадках 26 сентября.
Объявление от Anse. Фото: из архива звезды
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Смелую идею уже подхватили другие исполнители, так как необычные объявления Anse разлетелись по соцсетям и пабликам, вызвав споры среди пользователей Интернета. Многим ведь хочется в Питер.