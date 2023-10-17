Певица Anse пригласила москвичей в Питер, оставив телефонный номер

В сентябре Москву заполнили бумажные объявления: «Ищу попутчика в Питер, все расходы беру на себя». Неизвестный доброжелатель оставил номер телефона, позвонив по которому, смельчаки попадали на автоответчик с приятным женским голосом.

«Привет, это Ансе, мы едем в Питер?» - спрашивала девушка.

Оказалось, что так «хулиганит» набирающая оборот в шоу-бизнесе подопечная Виктора Дробыша, певица Anse. Акция посвящена ее новому музыкальному релизу «За двоих», появившемуся на онлайн-площадках 26 сентября.