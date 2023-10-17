Назван крайний день для осенней посадки деревьев: нужно поспешить, иначе придется ждать весны

Деревья и кустарники принято сажать осенью и весной. Если вы хотите заняться этим важным делом в ближайшие дни, то обязательно посмотрите на прогноз погоды. Есть вероятность, что в вашем регионе уже поздно хвататься за лопату.

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О том, как определить крайнюю дату для посадки плодовых культур, рассказал агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, все зависит от того, когда в ваших краях устанавливаются минусовые температуры. Если этот период вот-вот наступит, значит, вы уже опоздали. А если в запасе есть 2-3 недели, то можно смело отправляться в сад.

Специалист отметил, что для осенней посадки лучше всего подходят кусты и деревья с открытой корневой системой. Так как они быстрее начинают адаптироваться под новые условия.

Что такое открытая корневая система? Это когда корень саженца освобожден от земли. Такие растения нельзя долго держать на воздухе, их следует как можно скорее поместить на постоянное место.

Источник: aif.ru