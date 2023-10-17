Что нужно обязательно сделать в парнике осенью: успейте до холодов, а то потом урожая не будет

После этого нужно убрать все остатки растений. По словам эксперта, отплодоносившие кусты томатов, перца и других культур лучше просто сжечь, так как на них могут быть возбудители заболеваний.

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А вот если видно, что ботва здорова, то ее можно отправить в компостную яму. Агроном посоветовала стебли, которые находятся сверху, засыпать мочевиной и потом накрыть пленкой.

Еще не стоит забывать про сорняки. Их важно полностью ликвидировать. Для этого нужно не просто прополоть землю, а выкопать все сорняки с корнем, чтобы они больше не росли, пишет сайт «БелНовости».

Напомним, что ранее также стало известно, чем подкормить жимолость, чтобы кусты начали расти как бешеные.