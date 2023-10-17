Обрезать или любоваться до зимы? Что делать, если ваши розы все еще цветут — совет на октябрь

В большинстве регионов России уже заметно похолодало. А между тем, некоторые розовые кусты упорно не хотят прощаться с теплыми времена. Они как ни в чем ни бывало продолжают цвести.

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Некоторые дачники радуются последним ярким бутонам. Но есть и те, которые всерьез беспокоятся за будущее цветущего куста. Они считают, что растениям пора готовиться к зимовке и поэтому расценивают такое явление как нечто из ряда вон выходящее.

Кто же прав и что делать с розами? В ситуации помогла разобраться ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. Оказывается, бояться совершенно нечего.

Специалист рассказала о том, что в зависимости от прогноза погоды, розы укрывают на зиму в октябре и в ноябре. То есть до этого момента, можно спокойно наслаждаться цветением. Главное условие — температура воздуха должна быть выше нуля.

А что касается обрезки, то ее можно провести прямо перед укрытием посадок. Нет ничего страшного в том, чтобы совместить эти процедуры. Кустам от этого не будет никакого вреда.

Источник: aif.ru