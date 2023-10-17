Против слизней, улиток и грызунов используем только «метод прокола»: максимально эффективно

Если вы используете яйца в пищу, то обязательно возьмите на вооружение этот способ борьбы со слизняками, улитками и мелкими грызунами.

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Нам понадобится шелуха от яиц, начинайте копить ее уже сейчас, чтобы к весне помочь своим посадкам.

Методика невероятно простая и столь же эффективная. Скорлупу вам нужно растолочь ступкой или при помощи миксера, но не делайте это в муку. Состав должен быть колким, в этом вся и фишка.

Разбросайте измельченную скорлупу вокруг растений, она оградит их от вредителей лучше любого забора. Подползая или подбегая к культурам, они будут чувствовать проколы. Дальше идти им точно не захочется.

Источник: дзен-канал TECHNOTION