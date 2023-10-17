Какого цвета кошек нужно держать дома: белые — целители, трехцветки — к счастью

Тот, кто держит дома кота или кошку, точно знает, что это животное приносит в дом радость, душевное тепло и ласку.

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Однако в народе существует поверья относительно цвета шерсти кошек, согласно им, можно подобрать себе животное по душе.

Например, трехцветных кошек называют «счастливками». Уже из этого понятно, что пестрые четвероногие друзья приносят в дом счастье и радость.

Белые коты принято считать целителями. Люди верят, что они выбирают у хозяина больное место и ложатся на него, снимая недуг.

Рыжие коты приманивают в дом хозяина деньги и процветание. А черные коты держат дома колдуны для усиления магической энергии.

Источник: belnovosti.by