Клубники каждый год столько, что раздавать приходится: используем полив «3 ложки нашатыря»

Копеечный нашатырный спирт, который продается в любой аптеке, а также в садоводческих и бытовых отделах, является отличным стимулятором для клубники.

Со спиртовой подкормкой культура значительно повышает свою урожайность, быстро идет в рост и реже болеет, меньше страдает от вредителей.

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Для приготовления азотной подкормки на основе нашатыря влейте в ведро отстоянной тепловатой воды три столовые ложки нашатырного спирта 10%.

Поливайте этим составом клубнику под корень утром или вечером не под прямыми солнечными лучами, не попадая на листья растения, у корня. Каждая клубничка должна получить по одному литру подкормки.

Источник: belnovosti.by