Испытали метод «2 ложки соли» в мытье окон: просто скрипят от чистоты, никаких разводов

Мытье окон и зеркал нередко доставляет немало хлопот хозяюшкам. А все из-за того, что практически всегда после уборки на стекле остаются разводы.
Однако их очень просто избежать, воспользовавшись методом «2 ложки соли». Обычная поваренная соль за сущие копейки смывает разводы в два счета, ваш труд будет простым и приятным!
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Соедините две столовые ложки соли и стакан воды, хорошенько растворите все кристаллы. Средство для мытья окон и зеркал готово!
Этим составом при помощи обычной мягкой тряпки вымойте окна, далее вытрите насухо поверхность и можете любоваться результатом!
Также хорошо себя показывает в мытье окон обычный йод из аптеки. Всего пара капель, добавленных в воду, значительно повысит качество мыться окон. Стекла будут просто сверкать от этого средства!
Источник: дзен-канал Technotion.