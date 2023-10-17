Мыши и крысы сбегут за один день — самый гуманный способ, любители животных останутся довольными

Существуют гуманные методы борьбы с крысами и мышами. Поэтому начните сначала с них, не надо лишний раз уничтожать живые существа.

К зиме грызуны особенно часто появляются в частных домах, теплицах и сараях, так как ищут укрытие на период холодов. Но они могут испортить вам имущество, а также заразить болезнями. Поэтому их лучше прогонять.

Для начала уберите из свободного доступа продукты, их обожают мыши и крысы. Все должно быть в стеклянных или металлических банках.

А если у вас есть домашние питомцы, то на ночь еду и воду с пола тоже убирать.

Грызуны не переносят запах мяты и лаванды. Поэтому эти растения можно разложить по дому — там, где появляются вредители.

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