Почему, уезжая из дома, обязательно нужно открывать лотки у стиральной машинки

Стиральная машинка не должна долго оставаться закрытой. Это касается и дверцы барабана, и лотков для моющих средств.

Если вы надолго покидаете свой дом, то обязательно тщательно промойте автомат, просушите его. А также все дверцы оставьте открытыми, чтобы в стиралку поступал воздух.

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В противном случае в стиральной машине во влажной среде может поселиться плесень. Грибок способен испортить механизм, разрастаясь по внутреннему пространству.

Также техники рекомендуют не увлекаться быстрыми режимам стирки на 40 градусах и хотя бы один раз в неделю включать на 60 и 90 градусов.

В этих условиях все микроорганизмы погибают, машинка очищается.

Источник: belnovosti.by