Долой шпаклевку! Делаем красивую стену без обоев и краски

Для того, чтобы сделать ремонт в квартире красиво — не обязательно тратить много денег. Существуют креативные идеи и материалы, надо только про них знать.

Например, декоративный пол отлично подходит для отделки стен. В реальности это плитки, с виду напоминающие ткань. Очень приятные на ощупь. Влагостойкие, хватает на долго. Толщина защитного слоя 0,7 мм.

Перед укладкой подберите рисунок на полу, а затем приступайте к работе.

Намазывайте клей на стену с помощью шпателя, распределяя его максимально равномерно. Затем выставляйте плитки. Стыков вообще не видно, расход клея минимальный.

Как только вы проклеили стену — пройдитесь валиком, чтобы еще больше прижать материал. Старайтесь делать это снизу вверх, чтобы не менять положение плитки.

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