Зачем осенью разбрасывать по газону картон: весной будет невероятно сочным и густым

Газон обязательно нужно подготовить к зиме, чтобы весной он вас порадовал своей густотой, яркими красками и сочностью.

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Обязательно очистите его от упавших листьев и веток, иначе газон может заразиться от других растений недугами, забрать в себя вредителей.

Постарайтесь укрыть мульчей газон в зиму. Для него хорошо подойдут такие материалы, как картон, древесная кора, опилки, специальные укрывные материалы.

С мульчей газон не потеряет живительную влагу и в новом сезоне станет только красивее.

И не забудьте про удобрения, подкормка нужна не только овощам и фруктам. Хороши для газона средства с содержанием фосфора и калия.

Источник: belnovosti.by, geon.ru