Как нужно сажать чеснок, чтобы он не замерз и не пророс до весны: важна не только глубина посадки

Приближаются заморозки, поэтому многие дачники спешно сажают озимый чеснок. Но в суете очень важно не забыть о правилах посадки этой культуры. Если допустить ошибки, то все труды пойдут прахом.

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Чтобы зубчики не замерзли зимой и не пустили ростки раньше срока, нужно поместить их на правильную глубину. А она напрямую зависит от качества почвы в вашем огороде.

Для тяжелого глинистого грунта рекомендуемая глубина посадки составляет от 3 до 5 сантиметров. А если земля рассыпчатая и легкая, то стоит углубиться до 8–10 сантиметров.

Но важна не только глубина. Как выяснилось, расстояние между лунками тоже имеет значение. Если вы хотите вырастить крупные луковицы, отступайте не менее 10–15 сантиметров от соседнего зубчика.

Кроме того, учитывайте климатические особенности региона. Если в ваших краях суровые и малоснежные зимы, то стоит позаботиться о дополнительном укрытии.

Чтобы чеснок хорошо перезимовал, накройте его соломой, опилками или другим материалом. Но помните: весной мульчу нужно убрать, иначе чесноку будет сложно пробиться наружу.

Источник: berdsk-online.ru