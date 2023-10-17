Заживляющая замазка для яблони, груши, сливы и вишни — понадобится при обрезке осенью

Плодовые деревья осенью обязательно надо обрезать, так вы сделаете их более здоровыми и крепкими. Особенно это важно перед холодами, когда растениям нужен здоровый иммунитет.

Но так бывает, что вокруг спила начинает образовываться рана, в которую может попасть инфекция. Поэтому эти места надо обязательно обрабатывать.

Сначала очистите садовым ножом кору, которая есть вокруг спила. Зачистите образовавшийся наплыв, который формирует само дерево, пытаясь справиться с болезнью самостоятельно.

После этого место надо замазать специальным составом.

Готовится просто: в трех литрах воды разводим 150 грамм медного купороса, пять кг глины, 2,5 кг гашеной извести и 2,5 кг золы. Тщательно перемешайте. Замазка течь не должна.

И если несколько раз дерево зачистить и замазать, то есть уверенность, что болячка исчезнет навсегда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».