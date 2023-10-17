Попробовали чистить зубы с содой: абсолютный восторг, на несколько тонов светлее

Желтый налет на зубах и даже черные наслоения можно легко удалить при помощи пищевой соды. Методика проста и эффективна.

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Намочите щетку и обмакните ее в соде ворсом. Далее проведите чистку зубов, как обычно. Это будет невкусно, но весьма действенно.

Уже после первой процедуры зубы станут на несколько тонов белее. Однако учтите, что сода является абразивом, делайте эту процедуру только перед особенными случаями.

Отметим, что с содой также рекомендуется мыть волосы, подмешивая чайную ложку вещества в столовую ложку шампуня. Содовое мытье волос делает шевелюру пышнее и гуще, немного подсушивает у корней.

Используйте соду для ухода за волосами не чаще двух раз в неделю.

Источник: дзен-канал TECHNOTION