Не ожидали, что это средство так отмоет: черные сковороды с десятилетним нагаром стали блестящими

Народные умельцы и хозяюшки придумали немало средств для удаления старого нагара. Но часто эти методики требуют целого набора ингредиентов или кипячения.

Этот метод прост донельзя, используется в нем всего один продукт — жидкое средство для очищения канализационных труб. Принципиален один момент — средство обязательно должно содержать гидроксид натрия.

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Налейте в пластиковое ведро один литр воды, добавьте 500 миллилитров средства для очищения канализационных труб, перемешайте.

Разместите в ведре с раствором сковороду с нагаром, подождите размягчения черного наслоения.

Достаньте посуду из раствора и удалите нагар металлической губкой. Далее обязательно очень старательно промойте посуду проточной водой.

Источник: atvmedia.ru