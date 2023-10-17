Настоящая квашеная капуста по бабушкиному рецепту: вся семья ест и нахваливает — вкусно и полезно

Рецептов квашеной капусты очень много. Но если вы хотите, чтобы многослойный овощ получился по-настоящему вкусным, обязательно попробуйте приготовить его так, как это делали наши бабушки. Вы будете в полном восторге. Капуста получится не только вкусной, но и полезной. В зимнее время она станет отличным источником витамина C.

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Вам потребуется: 2 кг белокочанной капусты, 2 ст ложки измельченного вместе с зонтиком укропа, 2 ст ложки соли, 2 чесночных зубчика на банку, 2 лавровых листочка на банку, 3 горошины душистого перца на каждую банку.

Для начала очистите кочан от верхних листьев и нашинкуйте его тонкой соломкой. Сложите капусту в таз, посыпьте ее солью и укропом, помните руками и оставьте в таком виде на 3-4 часа.

По прошествии времени перемешайте содержимое таза. Накройте капусту большим блюдом и отправьте под гнет.

Подождите около суток. Затем достаньте стерильные банки. Уложите на дно посуды чеснок, лавровый лист и перец. Наполните банки капустой. Хорошо все утрамбуйте, добавьте капустный сок, накройте емкости крышками и уберите в теплое место на 3-4 дня.

Обязательно каждый день делайте проколы деревянной спицей. Нужно, чтобы она прошла до самого дна.

На четвертый день закрутите крышки и уберите капусту на хранение в погреб или в холодильник.

Источник: tochka.by