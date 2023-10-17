Испытали новый метод удаления катышек: так просто и эффективно (станок точно хуже)

Если вы пробовали удалять катышки на одежде специальными приборами, а также бритвенными станками, то знаете, насколько это утомительное занятие.
Все равно мелкие комочки остаются на материале, да к тому же нитки так и просятся порваться при неправильном нажатии.
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Между тем существует способ удаления катышек, который не может не впечатлить своей эффективностью. Катышки удаляются им подчистую, к тому же он не портит материал, не делает затяжек, не рвет нити.
А понадобится нам всего лишь копеечная пемза, просто прогладьте ей свои вещи, и катышки сами соберутся на нее.
Источник: Telegram-канал «Горничная»