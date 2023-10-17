Гортензии обожают эти удобрения осенью - подсыпали и бед не знаем

Осенью за две недели до заморозков гортензии надо удобрить, чтобы подготовить к зиме. В первую очередь, неглубоко прорыхлите почву вокруг растения по диаметру кроны.

Освободите гортензию от сорняков и хорошо полейте, если грунт сухой.

Очень полезно будет замульчировать почву вокруг куста опавшими хвойными иголками. Это может быть как еловая хвоя, так и сосновая.

Удобрение очень полезно именно для этих цветов, так как оно подкисляет землю, создавая благоприятные условия для микроорганизмов. А также задерживает влагу и не дает пересыхать грунту.

Гортензию в октябре также идеально подкормить коллоидной серой. Подкормка борется с грибковыми болезнями и не обжигает корни. Разведите в 10 литрах воды 30 грамм серы и полейте гортензии.

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