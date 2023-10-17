Не видитесь: худшие семена томатов, которые дачники выбрасывают - оно того не стоит, как пластик

В Сети обсуждают сорта томатов, которые зарекомендовали себя с худшей стороны. Такие помидоры постоянно болеют, за ними нужен глаз, да глаз. А урожай в итоге получается скудным, немощным. Оно того не стоит.

Например, сорт «Эльф». По идее такой томат должен расти большими кистями, раннеспелые помидоры. Но в действительности это не так, вырастит мелочевка.

Популярный сорт «Москвич» тоже в последнее время не дает хорошие результаты. Постоянно болеет и увядает. На вкус травяные, как пластик.

Не тратьте также время на сорт «Микадо розовый». Эти помидоры постоянно трескаются, мягкие, разваливаются на ходу.

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