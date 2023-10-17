Пятновыводитель больше не нужен: вещи простирываются идеально с содой и уксусом

Сода и уксус создают реакцию, которая великолепно убирает с вещей пятна практически любого происхождения.

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Вылейте на пятна, которые вы заметила на белье, немного уксуса, далее насыпьте сверху соду. Вы увидите, что произойдет химическая реакция с пеной. Она растворит все лишние включения в ткань.

По окончании процесса просто бросьте эти вещи в стиральную машинку и запустите процесс с порошком как обычно. На выходе белье вас откровенно порадует своей чистотой.

Источник: дзен-канал TECHNOTION