Идеальный грунт для замиокулькаса - сыпем удобрения по слоям, цветок пустит корни из всех щелей

В Сети слагают легенды о том, что домашнее растение замиокулькас надо якобы сажать в маленькие горшки. Тогда они приживутся. Это не так - в тесные емкости определяют только маленькие растения. А большим нужно место, иначе развиваться они не будут.

Для того, чтобы правильно пересадить замиокулькас - возьмите большой горшок и засыпьте на дно обычный грунт для домашних растений. Далее добавьте слой верхового нейтрального торфа. Главное, не покупайте кислый, иначе цветок загниет.

Потом идет слой цеолита - можно выбирать любой. Сверху закладываем щепотку биочарса. Это биологический уголь из скорлупы грецких орехов. Он увеличивает плодородие почвы и способствует росту растения, отпугивает вредителей.

После того, как вы заложили идеальный для замиокулькаса грунт - пересаживайте растение.

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