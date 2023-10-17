Просто вылили на сковородку — черный нагар стал крошиться и отскакивать от днища: бутылек из аптечки

Двумя аптечными средствами, которые продаются на каждом углу и стоят копейки, можно удалить сложные наслоения на сковородках.

Вековая липкость и нагар легко поддадутся воздействию борной кислоты и нашатыря. Для начала смешайте эти средства в одной посуде в равных пропорциях.

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Далее нанесите состав на поверхность сковороды с нагаром или липкостью. Оставьте на три часа, для лучшего воздействия нашатыря и борной кислоты можно сковороду положить в полиэтиленовый пакет.

Спустя время наслоения станут размягчаться, их будет легко удалить щеточкой или металлической губкой.

Источник: tut-news.ru