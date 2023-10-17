Почему люди выращивают дома герань: три важные причины (не только красота)

Герань традиционно выращивают в российских домах. Горшочки с этим красивым цветком можно было встретить и в дворянских усадьбах, и в крестьянских избах.

В настоящий момент цветок тоже популярен как у садоводов, так и в городских квартирах.

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Нельзя сказать, что растение неприхотливо, однако людям оно нравится. Во-первых, безусловно, яркое цветение этой культуры радует глаз. С его помощью можно создать эффектные цветовые акценты в помещении.

Кроме того, люди давно заметили, что с геранью в доме становится комфортно и спокойно. А эксперты по фэн-шуй полагают, что у растения одна из самых благоприятных энергетик, которая позитивно влияет на людей.

Важен и тот момент, что герань способна насыщать воздух в доме эфиролями и фитонцидами, а также очищать атмосферу от вредных примесей, выделять кислород.

Источник: Telegram-канал «Цветочница».