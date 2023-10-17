2 столовые ложки, и туи никогда не будут желтеть — полили 1 раз в год и забыли

Туи часто желтеют и высыхают, создавая проблему для дачников. Но дерево может оставаться вечнозеленым, если за ним правильно ухаживать. Причем этот метод для ленивых — растение просто надо опрыскать один раз в год, и все.
Разведите в 10 литрах воды две столовые ложки лимонной кислоты. Тщательно перемешайте и опрыскивайте тую.
Раствор также можно внести под корни, так эффективнее. Кислая среда — это рай для этих растений.
Лучше всего обработку делать осенью, перед заморозками.
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