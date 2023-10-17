Томаты-работяги, не боятся холодов и фитофтору: лучший сорт на 2024 год

Селекционеры вывели сорт томатов, который пригоден специально для холодных регионов. Помидоры растут целыми гроздьями, заваливают урожаем. Плоды среднего размера ярко-красного цвета.

Кожура гладкая, не трескается, отлично подходят для консервирования и для салатов.

Кусты невысокие, не требуют пасынкования, подвязывания и ухода, кроме полива.

Не боятся фитофтору, не болеют и другими заболеваниями. Настоящие работяги.

Называется сорт «метелица». В 2023 году он очень удивил дачников. Теперь его раскупают на новый сезон. Успейте уже сейчас, иначе в магазинах ничего не останется.

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