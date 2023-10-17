За 1 раз избавились от муравьев на участке - народное суперсредство, не химия

Муравьи - санитары леса. Но часто так бывает, что на огородах они разводят тлю, которая может убить растения и лишить дачников урожая. Это проблема, с которой надо бороться.

В магазинах продается много средств, но почти все они являются химическими. А это значит, что могут нанести вред полезным растениям. Еще неизвестно, как это отразится на овощах и фруктах, которые вы потом сами же и будете есть.

Поэтому лучше всего использовать красный жгучий перец. Муравьи боятся его как огня. Просто посыпьте приправой места скопления насекомых - они тут же сбегут к соседям или в лес. Работает с первого раза.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».