Подгоревший утюг поставили на соль: не ожидали такого эффекта — вся чернота сошла

Безусловно, в настоящий момент каждый россиянин может купить в хозяйственном магазине средство для удаления гари на утюге. Однако зачем тратиться, когда в арсенале рачительных хозяев имеется соль?

Не удивляйтесь, но при помощи этого копеечного и доступного продукта можно удалить черные наслоения на подошве утюга едва ли не проще и быстрее покупного карандаша.

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Рассыпем на противень или металлический разнос соль, разогреем утюг и поставим его подошвой на белый пищевой продукт.

Подержим 10–15 минут на соли, далее остудим прибор и протрем его подошву от остатков соли. Грязь уйдет вместе с кристаллами.

Источник: дзен-канал Trchnotion.