Мощное удобрение для смородины осенью — подсыпали и забыли на год, ягода попрет ведрами

Все дачники мечтают получить крупный и обильный урожай смородины. И чтобы кусты не болели. И существует прекрасное средство, которое можно внести осенью и на весь год забыть про остальные подкормки.

Смешайте в отдельной емкости три килограмма доломитовой муки, добавьте 10 грамм борной кислоты и одну столовую ложку медного купороса. Перемешайте и подсыпьте в приствольные круги смородины.

После этого кустарники надо обильно полить, чтобы удобрение быстрее впиталось в корни. И прорыхлить тяпкой.

В составе подкормки много кальция и магния, что даст растению без проблем перезимовать.

Кстати, идеально после внесения удобрения лучше всего замульчировать соломой. Это увеличит урожай ягод.

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