Избавляемся от вони из кошачьего лотка навсегда: трюк с содой

Даже при очень старательной уборке кошачий лоток начинает издавать неприятный запах, от которого избавиться ой как непросто.

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Убрать налет от мочевого камня в лотке можно при помощи кислородного отбеливателя. Киньте в лоток пару ложек, залейте кипятком, оставьте на полчаса, далее почистите щеткой. Налет легко раскрошится и уйдет.

Далее для поддержания эффекта просто ставьте рядом с лотком открытую пачку соды или насыпьте ее в чашечку, как вам удобнее. Сода отлично впитывает запахи и не раздражает животных.

Источник: дзен-канал Technotion.