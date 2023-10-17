Двумя ложками довели липкие крышки от сковородок до кристальной чистоты: просто подержали в растворе

Сковородные крышки доставляют немало хлопот хозяйкам. Они быстро загрязняются, покрываясь липким слоем грязи.

Отмыть эти наслоения бывает очень непросто, простой губки и средства для мытья посуды тут явно недостаточно. Да и отшаркивание содой, а также металлической губкой мало помогает.

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Не тратьте свои силы зря! И откажитесь о едкой химии, ведь простые соль и горчица справляются с жировым налетом на крышках ничуть не хуже и, может быть, даже лучше некоторых готовых средств.

2 чайные ложки соды, а также 1 чайную ложку сухой горчицы бросьте в таз и залейте кипятком. Растворите порошки в воде. Погрузите в раствор крышку.

Выдержите в составе не менее 15 минут, потом промойте щеткой и губкой в чистой воде.

Источник: belnovosti.by