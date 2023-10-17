Тонны томатов из одной пачки семян: хитрый прием матерых дачников — не удобрение

Если ваши томаты застопорились в росте, то можно помочь им в развитии. Матерые дачники придумали тянуть растения за стебли. Таким образом у них происходит стресс, и тут же активизируется процесс наращивания плодов.

А вот осенью, в период плодоношения, лучше всего оборвать все листья у томатов, а также обрезать стебли сверху. Тогда помидоры будут быстрее созревать на кусте.

Обрезать надо всего несколько сантиметров, в этом случае растение не пострадает, и даст шикарный урожай.

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