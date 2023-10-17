Сорняки сгорят за один день — самый безопасный способ, другие растения не пострадают

Сорняки — вечная проблема всех дачников. Они способны заполонить огород настолько, что не дадут растениям развиваться. Кроме того, часто так бывает, что сорняки растут в посадках смородины, малины, клубники. И если их полоть, то можно повредить корневую систему и ветки нужных нам растений.

Многие дачники их мульчируют. Разводят в ведре опилок одну столовую ложку мочевины и стакан доломитовой муки. Все это надо размешать и внести под корни растений, где много сорняков.

Но если этого всего нет, то есть и другой способ. Существует новый препарат, который способен уничтожить сорняки за один день, и называется он «Деймос». Это гормональный гербицид.

Разводите его в соответствии с инструкцией и вносите на сорняки. Сныть и вьюны не переживут, а полезные растения не пострадают.

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