Как убрать плесень из погреба за 1 раз: лучше способа не знаем

Плесень из погреба нужно периодически вытравливать, иначе ваши заготовки будут портиться.

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Очень хорошо в этом деле проявляет себя копеечный медный купорос. Однако перед обработкой обязательно достаньте все из помещения и проветрите его, насколько это возможно.

Разведите купорос в объеме 100 граммов на 1 литр воды. Обработайте стены и поверхности.

Также подойдет для решения проблемы серная дымовая шашка. В данном случае помещение должно быть полностью пустое.

Источник: belnovosti.by