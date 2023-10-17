Перестали покупать навоз: 1 ковшик на ведро воды, и усталая, истощенная земля станет плодороднее чернозема

Вы перестанете покупать навоз, если откроете для себя новое удобрение — ничуть не хуже. Конечно же, навоз — прекрасная подкормка для всех растений, проверенная годами, но стоит он дорого. Одна машина может обойтись в среднем около 10 тысяч рублей.

Существует прекрасная замена — все будет расти как на дрожжах. Осенью уставшая и истощенная почва станет плодороднее чернозема, если в нее внести костную муку.

В ней содержатся много фосфора и калия. А это главные компоненты для развития земли. Урожайность тут же повышается. Разводите согласно инструкции.

И второе матерое удобрение — зола, которая никогда не навредит. Берите прям из печки. Разводим один ковшик на ведро воды и поливайте все, что только можете. Особенно ее обожают малина, клубника, кабачки, баклажаны, огурцы и другие.

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