На какую высоту надо обрезать яблоню, грушу и сливу осенью - иначе пропадут

Плодовые деревья на огороде осенью обязательно надо обрезать. Таким образом вы укрепите иммунитет растениям и дадите себе возможность ухаживать за ними.

Ведь если дерево разрастается до небывалых высот - вы попросту не сможете обработать крону. А это значит, что там начнут развиваться всевозможные болезни и вредители. И урожая можете не дождаться.

Оптимальная высота обрезки - три метра. То есть выше этой цифры ствол и крона дерева не должны достигать.

Идеально проводить обрезку в конце октября или начале ноября. Дождитесь, когда опадет вся листва и уже потом приступайте к процессу.

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