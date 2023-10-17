Эти сорта огурцов восхитили: высаживаем их — урожай всегда роскошный

Некоторые огородники, стараясь добиться высокого урожая огурцов, выбирают исключительно современные сорта. Не стоит это делать.

Лучше разнообразьте свои посадки, так вы более гарантированно придете к хорошим результатам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Достаточно одного-двух современных сортов огурцов для одного участка. Не высаживайте пчелоопыляемые сорта вообще. Зачем этот риск?

Обязательно вместе с инновационными, хорошо прорекламированными сортами огурцов высаживайте традиционные, те, что проверены временем. Например, такие сорта как «Кустовой», «Нежинский», «Славянский», «Засолочный».

Источник: belnovosti.by