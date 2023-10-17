Как за копейки сделать ремонт в ванне - никакой плитки, только креативное решение

Для того, чтобы в ванной комнате сделать ремонт - не обязательно тратить большие деньги. Для начала выровняйте стены и загрунтуйте. Лучше всего это делать валиком с длинным ворсом. Чтобы не было брызг - валик надо катать снизу вверх.

После того, как грунт высохнет - возьмите шпатлевку для заделки стыков в гипсокартоне. Замесите с водой и замажьте трубы от сантехники. На эту же смесь можно потом установить молярные уголки.

На следующий день размешайте обычную гипсовую шпатлевку до консистенции сметаны. И без фанатизма нанесите на стены тонким слоем, начиная от углов. Если появились дефекты - их можно убрать обычной настенной наждачкой.

Теперь приступайте к отделке. Не спешите покупать плитку - подойдут самые дешевые бумажные обои. Наклейте их на простой клей - можно ПВА, можно специальный для обоев.

Дождитесь, когда обои высохнут и сверху покройте акриловым универсальным матовым лаком. А потом прозрачной эпоксидной смолой. Это позволит обоям стать влагостойкими. Их даже можно будет мыть.

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