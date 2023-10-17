Окунули расческу в уксус и обалдели от результата: волосы невероятно красивые, никогда такими не были

Уксусное расчесывание волос - это то, от чего все женщины приходят в восторг, попробовав. Испытайте его и вы.

После этой процедуры волосы рассыпаются, не спутываются, становятся искрящимися, будто вы сделали салонное ламинирование. Кроме того, при регулярном применении волосы начинают быстро расти и становятся гуще.

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Лучше использовать яблочный уксус или любой другой натуральный, но и столовый подойдет тоже за неимением иного.

Соедините его с водой в равных пропорциях. Окунайте расческу в этот состав и расчесывайте волосы, делая массаж головы.

Процедуру лучше проводить вечером, 2-3 раза в неделю.

Источник: luv.ru