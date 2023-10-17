Засор из раковины убираем только содой: так просто, вся дрянь внутри растворяется

Не стоит торопиться покупать дорогие средства для очищения труб, к тому же они часто портят эмаль.

Если в вашей раковине или в ванне образовался засор, вооружитесь копеечными содой и уксусом, которые разом решат вашу проблему без пыли и шума, но с эффективной пенкой.

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Высыпьте в отверстие слива половину пачки соды, а сверху вылейте 200-300 мл (примерно полстакана) столового уксуса. Дождитесь, чтобы смесь прекратила шипеть и пениться.

По окончании реакции вылейте в трубу кипяток, затем просто горячую воду. Всего воды лейте около 4,5 литров. Щелочь растворит всю грязь, которая накопилась в трубе и удалит засор.

Источник: дзен-канал TECHNOTION