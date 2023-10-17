Убираем пятна обоях одним движением: простой трюк с утюгом (жаль раньше не знали)

Утюгом можно эффективно убирать жирные пята с обоев. Нагрейте прибор (но не очень сильно, чтобы обои не подгорели) и прогладьте загрязнения на стенах через тонкую бумажную салфетку или кусочек туалетной бумаги.

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Засохший жир от воздействия горячего утюга расплавится и впитается в бумагу.

Во время такой обработки бумагу поменяйте несколько раз. Это очень важно, так как в противном случае жир может подгореть и впитаться в обои.

Если пятно мощное, удалите его остатки бензином, аккуратно пройдясь по загрязненной поверхности смоченной тряпочкой.

Источник: дзен-канал TECHNOTION