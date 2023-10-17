Пол моем только с этим копеечным средством: замечено — грязь отталкивается, чище дольше

Купите самый дешевый кондиционер для белья где-нибудь в магазине фиксированного прайса, чтобы использовать его в уборке дома, и вы удивитесь результату.
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Мытье полов с небольшим добавлением в воду кондиционера станет просто сказкой. Поверхность будет легче очищаться, по дому начнет разноситься волшебный аромат. Мало того, пол станет меньше мараться.
Дело в том, что кондиционер для белья образует на поверхности грязе- и пылеотталкивающий слой. Поэтому вы заметно облегчите себе работу, у вас будет больше времени на приятные дела и развлечения.
Источник: дзен-канал TECHNOTION